«Перья как с борделя»: как жена IVAN узнала, что он выступает в образе Гусеницы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Жена IVAN догадалась, что он выступает в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Волков; 5-tv.ru

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Певец считает свой костюм удачным.

Жена IVAN догадалась, что он выступает в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска». Почему певец не смог скрыть от своей супруги участие в проекте, он эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Это было уже глупо на самом деле скрывать. Во-первых, перья. Ладно, один раз пришел с этими перьями, а там же еще эти перья как с борделя как будто бы. Во-вторых, ты же готовишься, ты же учишь репертуар, тебе же нужно на студию прийти подготовленным. И поэтому долго это не продержалось в секрете именно с ней», — поделился IVAN.

По словам музыканта, во время участия в проекте он полностью доверился продюсерам и согласовывал с ними репертуар и сами выступления.

«Я не дурил им голову вообще ни по какому вопросу. <…> Я считаю, что правильную политику выбрал. Им лучше знать. Они уже не первый проект ведут», — убежден IVAN.

Музыкант с любовью вспоминает своего персонажа в музыкальном шоу «Маска», называя Гусеницу неповоротливой и доброй. Выбор костюма певец считает удачным, ведь он смог отлично скрыть его рост, который составляет 195 см.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы.

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«Перья как с борделя»: как жена IVAN узнала, что он выступает в образе Гусеницы

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