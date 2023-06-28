«Мы должны угостить друзей и соседей»: как в России отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных в исламе. Он знаменует собой окончание Хаджа — ежегодного паломничества к святыням в Мекке и Медине. И сегодня верующих поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что мусульманская община играет большую, созидательную роль в жизни страны. Вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей. Особенно Владимир Путин отметил тех, кто сейчас самоотверженно защищает Россию, участвуя в спецоперации. О том как Курбан — Байрам отмечают в России расскажет корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Сотни тысяч верующих сегодня на рассвете надели чистую праздничную одежду и поспешили в мечети. Мусульмане отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. Центр торжеств — традиционно Московская соборная мечеть.

«Пусть Аллах хранит нашу страну, хранит наш народ. Хранит всех верующих людей от невзгод и печалей», — объявил врио председателя духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Более 100 тысяч мусульман пришли к Соборной мечети Петербурга в честь праздника. Желающих совершить намаз было так много, что, естественно, все внутри не поместились. Люди молились на улице.

А в республиках Северного Кавказа, а еще в Татарстане и в Башкортостане сегодняшний день объявлен выходным. Чтобы мусульмане отпраздновали Курбан-байрам в кругу родных и близких.

Праздничный намаз в центральной мечети Махачкалы тоже собрал тысячи верующих. После короткой проповеди мусульмане не расходятся — поздравляют друг друга, приглашают в гости.

«День прощения Всевышнего Аллаха, нет среди рабов тех, кто не нуждался бы в милосердии господа, это смягчает сердца и умиротворяет душу», — заявил Мухаммадрасул Саадуев, помощник муфтия Дагестана.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. В этот день верующие вспоминают подвиг пророка Ибрагима, который, согласно Корану, готов был отдать жизнь собственного сына во имя веры. Но Аллах смилостивился и заменил жертву ягненком. В Курбан-байрам мусульмане благодарят всевышнего за милосердие и любовь к людям.

Религия предписывает мусульманам относиться к животным с жалостью. Поэтому торговые загоны разместили вдали от места закалывания баранов. Чтобы животные не видели кровавых сцен.

Животных для праздничного стола продают на специальных площадках. В основном это бараны, хотя мусульманам разрешается приносить в жертву и бычков, и даже верблюдов.

«На этой площадке принесут в жертву шесть тысяч голов за день», — сообщил Али Варисов, представитель муфтията Республики Дагестан.

Закарья выбрал барана за 18 тысяч рублей. Он празднует Курбан-байрам каждый год. Совершает жертвоприношение, делает милостыню.

«Это наш праздник, мы должны угостить друзей, соседей и раздать нуждающимся», — заявил он.

Баран в среднем стоит 14 тысяч рублей. Цена зависит от породы, возраста и, конечно, веса.

«Курдючных обычно выбирают, ищут и горных баранов — у них вкусное мясо», — уточнил животновод Мухтар Ибрагимов.

К выбору животного мусульмане подходят скрупулезно — не каждый рогатый подходит для жертвоприношения.

Прежде всего, животное должно быть здоровым. Больные, хромые, слепые и беззубые для ритуала не подходят. Предпочтительно брать для жертвоприношения спокойных и робких баранов.

Али Забиров выбирать барана пришел с сыном. Он, как и положено по исламу, планирует поделить мясо на три части.

«Треть раздать, треть себе, треть родственникам. И раздать малоимущим, не таким богатым», — уточнил он.

Богословы призывают мусульман в Курбан-байрам быть особенно щедрыми. Любая помощь малоимущим и нуждающимся приветствуется и поощряется. Должны быть накрыты праздничные столы, а гостей надо угощать мясными блюдами и сладостями. Отмечать Курбан-байрам мусульмане всего мира будут три дня подряд.