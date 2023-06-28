Зеленский хочет легализовать медицинский каннабис на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса

Зеленский хочет легализовать медицинский каннабис на Украине

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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По мнению главы государства, производство должно быть расположено в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил легализовать в стране каннабис (марихуану. — Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это одна из самых эффективных практик в мире и она должна быть применена на Украине.

«Чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что также каннабис должен быть легализован для всех, кто требует лекарства на его основе. По его мнению, само производство каннабиса должно быть расположено на Украине, а сейчас нужно провести все необходимые научные исследования.

К слову, Владимир Зеленский еще будучи кандидатом в президенты выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Еще в 2021 году такой законопроект был зарегестрирован в Раде, но голосование было провалено. Но уже в 2022 году камбин Украины принял решение разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский перенес празднование Рождества.

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