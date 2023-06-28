Шойгу провел телефонный разговор с начальником генштаба ВС Ирана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Шойгу провел телефонный разговор с начальником генштаба ВС Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Об этом сообщает Минобороны.

Уточняется, что беседа состоялась по телефону на актуальные вопросы сотрудничества стран в военно-техничской сфере. Стороны также обсудили региональную безопасность и международную обстановку. Шойгу и Багери подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Кубы. Так, глава российского ведомства отметил полное понимание кубинской стороной причин начала спецоперации на Украине.

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