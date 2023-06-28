Жена Зеленского рассказала о психических проблемах украинцев

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 208 0

Жена Зеленского заявила, что украинцы подвержены психическим расстройствам

Жена Зеленского рассказала о психических проблемах украинцев

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Конфликт в стране негативно сказывается на ментальном состоянии людей.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена призналась, что у жителей страны начинаются проблемы с ментальным здоровьем. Об этом она рассказала в интервью «РБК-Украина».

По словам первой леди, боевые действия на Украине могут очень плохо сказаться на психическом здоровье населения.

«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», — заявила Зеленская.

Также она добавила, что несмотря на то, что украинцы очень выносливы и об этом знает весь мир, предел есть всему. Совсем скоро все может сломаться, а местные жители начнут страдать от ментальных расстройств.

До этого глава государства Владимир Зеленский в очередной раз предложил легализовать в стране каннабис. Он добавил в своем выступлении, что каннабис должен быть легализован для всех, кто требует лекарства на его основе. По его мнению, само производство должно быть расположено на Украине, а сейчас нужно провести все необходимые научные исследования.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский хочет легализовать медицинский каннабис на Украине.

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