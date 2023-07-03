«Мне за это стыдно»: в школе Пашу издевался над слабыми

Бизнесмен не отличался прилежным поведением, и его родителей периодически вызывали к завучу.

Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим.ред.) издевался над слабыми одноклассниками. О своем поведении в школе бизнесмен рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«Мне за это очень стыдно. Тех, кто не такой сильный, тех, у кого рыжие волосы, тех, кто чуть-чуть полненький, — таких людей я троллил. И это было ужасно», — с сожалением вспоминает Пашу.

По словам бизнесмена, если бы ребенок с подобным поведением учился бы в школе с его дочерью, то он бы с ним церемониться не стал. Сам он в детстве столкнулся с ситуацией, когда отец мальчика, над которым Пашу периодически подшучивал, решил разобраться с обидчиком основательно и даже применил к будущему бизнесмену физическую силу.

«Вдруг меня за шкирку жестко рука берет, поднимает к столбу и об столб бьет головой. У меня аж звезды полетели. И такой мужик здоровый говорит: «Еще раз ты к этому мальчику, моему сыну, подойдешь, я тебе башку снесу! Ты понял меня?!». Я такой: «Понял!» — рассказывает Пашу.

В школе бизнесмен не отличался прилежным поведением. Его отец ходил к завучу каждую неделю, а маме, как рассказывает Пашу, даже было стыдно появляться в учебном заведении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери.