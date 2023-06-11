Модель Алена Гаврилова, которая два года назад воссоединилась с певцом после развода, провела отпуск в Италии. Не одна.

Бывшая жена певца и бизнесмена Эмина Агаларова показала свою главную любовь всей своей жизни на фото. Снимок с сыном модель Алена Гаврилова опубликовала в личном блоге.

Недавно знаменитость вернулась в Россию из отпуска в Италии. Там она встретилась с первенцем, которого родила от олигарха Рустама Тарико. После расставания родителей мальчик остался жить с отцом в США, с мамой ему удается видеться нечасто.

Алена Гаврилова редко видится с сыном от первого брака. Instagram* / agavrilova777

Из-за этого Алена Гаврилова редко показывает первого ребенка поклонникам. На новом фото 16-летний юноша запечатлен прогуливающимся по улочке в Риме. Школьник предстал в рубашке цвета хаки, серых шортах и мокасинах в тон. Подросток нес в руках пакеты с покупками, что указывает на совместный шопинг с матерью.

«Моя любовь», — подписала другое новое фото сына Алена Гаврилова.

Развод и воссоединение Агаларова и Гавриловой

Эмин Агаларов стал вторым мужем Алены Гавриловой — пара расписалась в июле 2018 года. На тот момент у певца за плечами уже был развод с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой и двое детей от нее.

Примерно через полгода после свадьбы у Алены и Эмина родилась дочь Афина. Отец певца — влиятельный бизнесмен и владелец компании Crocus Group Араз Агаларов — был против их брака. Возможно, его давление послужило причиной развода пары в 2020 году.

Алена признавалась, что для нее желание мужа расстаться стало таким же шоком, как и для публики. При этом она решила сохранить хорошие отношения с Эмином ради совместного воспитания дочери. Певец часто их навещал, а также начал ходить к психологу.

Все это дало результаты через год — пара воссоединилась. Правда, оба не говорили об этом публично еще столько же — до июля 2022-го. Сейчас Агаларов и Гаврилова живут вместе, пусть и не в официальном браке. А на днях певец признался, что готов воспитывать еще хоть четверых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Гаврилова опубликовала фотографию подросшей дочери от Эмина Агаларова.

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