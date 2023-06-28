Пока вы лежите на диване, они получают миллионы: на чем зарабатывают дети знаменитостей

Маленькие потомки знаменитостей уже получают заметные суммы. И вовсе не от родителей.

Подросткам из обычных семей приходится раздавать листовки или откладывать с обедов. Но вот дети знаменитостей нашли способ для заработка уже в столь юном возрасте.

Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой 11-летняя Ариела уже зарабатывает по 15 тысяч в неделю. Ее идея для бизнеса существует уже давно. Девочка работает по стандартной схеме: покупает подешевле, а продает подороже. Об этом стало известно изданию KP.RU.

У девочки бьюти-бизнес. Она собирает в цельный набор косметику, всякие милые штучки и продает. Из клиентов у Ариелы в основном друзья и знакомые.

Бизнес дочки телеведущей Виктории Бони тоже не стоит на месте. 11-летняя Анджелина-Летиция запускает собственный бренд одежды. Все началось с того, что девочка не могла найти топик, который ей был нужен. Поэтому она попросила подписчиков, чтобы они ей его сшили. А потом, как по щелчку пальцев, появилась идея делать собственную одежду. И даже папа, который почти никогда не платил алименты, готов помочь своей дочери в ее начинаниях. Но пока что у бренда есть только название — Modern Angel.

А вот дети фронтмена «Руки Вверх» Сергея Жукова зарабатывают почти с рождения. Восьмилетний Мирон уже давно работает в кондитерской родителей. Он делает глаза пряникам-снеговикам. Маленький Мирон работает по KPI. Сколько сделал — столько получил. Он этому рад и понимает, что работа оплачивается.

Старшие дети артиста не сидят без дела. 14-летняя Ника и 13-летний Энджел уже более четырех лет служат в театре. У них даже есть официальная зарплата. Правда она минимальная.

Но Энджел, как успешный актер, не останавливается на одном театре. Он озвучивает сказки и радиопередачи. За 26 программ мальчик получил 100 тысяч рублей. 60 он отдал родителям, а 40 добавил бабушкам на отдых.

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