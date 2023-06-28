Сын Муцениеце от Прилучного получил серьезную травму: «Новое развлечение»

Что случилось с десятилетним ребенком?

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получил травму. Об этом мама мальчика рассказала в своем личном блоге.

Тимофей сломал ногу, пока мама была на работе. Актриса отправилась на ночь на съемки, а утром обнаружила неприятный сюрприз. Она показала подписчикам, что поврежденная нога Тимофея теперь зафиксирована гипсом. Саму ситуацию мать двоих детей восприняла спокойно, даже с юмором, несмотря нато, что перелом врачи зафиксировали на целый месяц.

«Ваше детство прошло зря, если вы не попробовали гипс. Да, это новое развлечение, ставишь на четыре недели и бегаешь. Не благодарите за лайфхак. Качаешь ручки заодно», — сказала Муцениеце.

Сын Прилучного и Муцениеце получил серьезную травму. Фото: Instagram* / agataagata

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Расставание сопровождалось громким скандалом. Актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. Со временем им удалось наладить отношения ради общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Муцениеце в честь окончания учебного года вручила детям дорогой подарок.

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