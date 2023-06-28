Путин: все формальности для иностранных туристов в РФ должны быть максимально удобными

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития туризма в Дагестане. В хоте своей речи он отметил, что в стране должно быть сделано все возможное, чтобы формальности для зарубежных туристов стали максимально удобными. И сделать это нужно в максимально короткие сроки.

«Все формальности для них (иностранных туристов — Прим. ред.) должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по всем основным туристическим направлениям. Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно быстрее», — отметил российский лидер.

Путин заметил, что в России надо развивать морские курорты, а также автомобильный туризм.