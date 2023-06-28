Путин: Запад потерял возможность принимать россиян и несет убытки

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Иностранные государства сами себе мешают развивать турнаправления, ограничивая въезд для граждан других стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад в своей русофобии и санкциях вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян и несет убытки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма в Дагестане.

«Они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — отметил глава РФ.

Путин в ходе диалога отметил, что вы России созданы все условия для развития этой сферы, туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

22:00
Владимир Путин выступил за продолжение поддержки российского виноделия
21:44
Корвет «Резкий» продемонстрировал свои возможности на испытаниях в Японском море
21:28
Пока вы лежите на диване, они получают миллионы: на чем зарабатывают дети знаменитостей
21:09
Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут стартовать с июля
21:04
Владимир Путин сообщил о подготовке закона об освобождении туроператоров от НДС
20:57
«Мы должны угостить друзей и соседей»: как в России отмечают Курбан-байрам

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
«Коммерческий расчет»: психолог объяснил причины увлечения Киркорова пластикой
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео