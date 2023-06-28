Мадонна попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, певицу госпитализировали в минувшую субботу в отделение интенсивной терапии.

Как сообщил менеджер знаменитости, из-за этих обстоятельств ее тур был отменен.

«Ее самочувствие улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление», — успокоил он фанатов Мадонны.

Он также пообещал сообщить в скором времени новую дату начала тура.

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