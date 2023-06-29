Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области

Четырехлетний мальчик по имени Артем пропал в селе Песчаное Еврейской автономной области 28 июня. Об этом сообщила 5-tv.ru координатор поисково-спасательном отряда «Лига Спас» Ольга Щукина.

Она рассказала, что ребенок накануне вечером гулял возле своего дома, после — исчез.

«Всю ночь прочесывали населенные пункты и природную среду вокруг поселка. До сих пор работаем», — рассказала она.

В поисках задействованы также правоохранительные службы и неравнодушные жители.

Недавно десятилетний мальчик Толя потерялся в тайге в Амурской области. Ребенок провел сутки в лесу, спал под валежником из веток, а менее чем в километре от него была берлога медведицы с медвежатами. К счастью, мальчик жив и здоров. Его нашли сотрудники МЧС. Более подробную историю спасения мальчика ранее рассказывал 5-tv.ru.