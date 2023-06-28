Медведица с медвежатами были рядом: подробности спасения мальчика из тайги в Амурской области

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 105 0

Спасатели опубликовали видео спасения мальчика в тайге в Амурской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Goryachev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ребенок провел в лесу сутки, но не встретился ни с одним хищником. Кто охранял маленького мальчика?

Момент спасения мальчика Толи в тайге в Амурской области попал на видео. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, десятилетнего ребенка подбадривают спасатели. Сам он стоит, опираясь на дерево, и выглядит измученным.

«Не съели тебя волки?» — шутливо спрашивают у Толика, на что он отрицательно качает головой.

Опасности за ночь все-таки были. Выяснилось, что ребенок спал под валежником из веток, а менее чем в километре от него была берлога медведицы с медвежатами. Однако ничего страшного не произошло — у десятилетнего Толи был надежный охранник в виде собаки. Животное пришло к нему с дороги и находилось рядом всю ночь.

Счастливый отец долго обнимал сына, после чего его отправили домой вместе с мамой. Во время дороги мальчик уже улыбался.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ребенок пропал примерно в час дня по местному времени 27 июня. Его отец рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архаринском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет.

Ранее 5-tv.ru писал, какие опасности грозят потерявшемуся в тайге ребенку.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

15:59
«Чтобы избавиться от людей»: как ИИ может привести к уничтожению человечества
15:50
Зеленский: Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО
15:42
«Каким ты был, таким и остался»: Гуф оказался на грани развода с женой из-за Айзы
15:36
Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО
15:31
Время бить тревогу? Куда пропал блогер Рома Желудь
15:29
«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
«Богатые тоже плачут» — почему Меган и Гарри не добились успеха в Голливуде
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео