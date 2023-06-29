Российских режиссеров Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Брат и сестра родом из Якутии. Ранее их совместная картина «Вызов» вошла в число претендентов кинопремии «Оскар».

Российских режиссеров Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Известных российских режиссеров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США. Об этом пишет издание Variety, ссылаясь на организацию.

Отмечается, что приглашение было отправлено еще 396 деятелям кино за их вклад в эту индустрию.

«Они представляют собой выдающийся глобальный талант в кинематографических дисциплинах и оказали жизненно важное влияние на искусство и науку кино и на поклонников кино во всем мире», — заявил президент киноакадемии Билл Крарер.

Фото: Instagram* / maxim_arbugaev

До этого фильм якутских документалистов «Выход» попал в число претендентов кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Максим и Евгения приходятся друг другу братом и сестрой.

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