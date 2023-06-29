Два человека были убиты в перестрелке у генконсульства США в Саудовской Аравии

Инцидент произошел накануне вечером. К зданию приехал неизвестный вооруженный мужчина. Что произошло дальше?

Перестрелка у здания американского генконсульства произошла в городе Джидда в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердили в Госдепе США и указали, что граждане их страны не пострадали.

«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», — говорится в распространенном сообщении ведомства.

Ранее саудовские СМИ сообщали, что вечером в среду у генконсульства США остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием. Силам безопасности пришлось открыть огонь, злоумышленник был ликвидирован. В результате нападения погиб один из охранников диппредставительства родом из Непала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США подросток устроил стрельбу на выпускном вечере. По последним данным, два человека погибли и еще 13 получили ранения.