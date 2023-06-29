Спасти от живодеров: в России начнут отбирать животных за жестокое обращение

Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

В России домашних и диких животных начнут отбирать у владельцев в случае жестокого обращения. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Диких зверей в России в квартире и так содержать нельзя, однако до сих пор не был прописан законодательно механизм их изъятия у хозяев. Что касается привычных питомцев, вроде кошек и собак, то сегодня за жестокость по отношению к ним предусмотрено наказание — от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Однако в случае взыскания животное пока все равно остается у владельца. В Госдуме считают, что таким людям нужно запретить заводить кого-либо. Но как и кто будет контролировать этот запрет — пока не ясно.