Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 353 0

Ребенка искали с вечера 28 июня.

Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Для его поисков был привлечен 71 сотрудник ведомства, кинологические расчеты полиции и добровольческий поисково-спасательный отряд. Ребенка искали с вечера 28 июня.

Также известно, что сейчас с родственниками малыша работают психологи.

Кроме того, в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии девушка провела в диком лесу две с половиной недели и осталась жива.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

7:10
В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
6:56
В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
6:43
Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника
6:30
Спасти от живодеров: в России начнут отбирать животных за жестокое обращение
6:15
Фэнтези с экшн-сценами: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве
6:00
Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Дыра в асфальте и лужа крови: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео