«Тратим все в ноль»: какие финансовые ошибки чаще всего совершают россияне

Наличие личного финансового плана позволит следить за тем, куда уходят деньги.

Иногда люди удивляются, куда же пропали деньги, которые они только недавно получили в виде зарплаты. Бывает и такое, что те, кто копить не умеет, сразу же срываются при попытке отложить деньги.

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова рассказала 5-tv.ru, какие ошибки при ведении личных финансов чаще всего допускают россияне.

Согласно опросам, которые проводились в 2022 году, три четверти (74,4%) опрошенных соотечественников хотя бы раз в течение года совершали финансовые ошибки. Их условно можно разделить на четыре категории:

неразумное использование кредитов (31,1%);

ошибки, вызванные действиями мошенников (13,8%);

неразумные покупки (13,1%);

неудачные инвестиции (11,4%).

Специалист объясняет, что все такие ошибки имеют в своей основе одну причину. Она заключается в отсутствии личного финансового плана.

Какие существуют главные ошибки?

Одна из основных — неразумное использование кредитов. Сюда же относятся необоснованные покупки как в кредит, так и без него.

Важно помнить, что заемные средства — это монета с двумя сторонами. Сами по себе они не являются ни добром, ни злом — важно то, как человек использует этот финансовый инструмент.

«Например, если кредит берется на развитие бизнеса, он оплачивает долг и проценты и приносит прибыль. Это выгодный кредит. Или ипотека, только в случае, когда она экономически выгоднее аренды и инвестиций для приобретения в будущем квартиры. А вот кредит на бытовую технику, свадьбу, на то, что не по карману — говорит лишь о том, что вы плохо спланировали свою жизнь, свой бюджет, и финансовый план составлен недостаточно качественно или в большинстве случаев отсутствует», — поясняет Дроздова.

Для того, чтобы избежать неразумных покупок или наличия кредитов с неясной целью, эксперт советует составить личный финансовый план. Он, в том числе, позволяет оценить текущую ситуацию. Также он помогает избегать бездумных трат денег, начать копить, достигать личных целей, а также быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

Еще один пункт — ошибка неудачных инвестиций. Цель и понимание восприятия риска дают возможность подобрать правильные инструменты, подходящие именно для вас. К примеру:

для одной цели 8-9% годовых будет достаточно и тогда можно без трудностей положить их на депозит в банке или купить облигации федерального займа. Как правило, это цели, по которым деньги могут понадобиться в короткие сроки. ⠀

для другой небольшой суммы можно оставить деньги на карте с процентом на остаток. Как правило, это самые ликвидные деньги, то есть те, к которым нужен доступ в любой момент.

под какую-то цель нужно обеспечить доход на уровне 10% годовых, и можно выбрать корпоративные облигации с такой доходностью.⠀

где-то необходимо 15% и более, и тут уже потребуется больше знаний — какие инструменты выбрать и как с ними работать. Но подобные пути могут подойти не всем, например, тем, у кого риск-профиль не позволяет приобретение данных инструментов.

Третьим в списке возможных ошибок идет игнорирование маленьких сумм или «фактор капучино».

«Наш мозг не натренирован улавливать маленькие суммы, поэтому без тренировки мы не только тратим все в ноль, но и еще у нас отсутствуют накопления. Чтобы этого не было, важно начать формировать новую привычку — откладывать запланированную сумму регулярно», — рекомендует эксперт.

Проще всего обмануть финансово безграмотного человека, поэтому, чтобы не попадаться в руки мошенников, важно «прокачивать» личные финансы, составлять личный финансовый план, расширять горизонты планирования и выстраивать системный подход.

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