Квартал оцеплен: охранник консульства США погиб при стрельбе в Джидде

Нападавшего ликвидировали подоспевшие правоохранители.

В эти минуты у российского Генконсульства в Саудовской Аравии действуют повышенные меры безопасности. Ночью в городе Джидда произошла стрельба — неизвестный открыл огонь у стен американского диппредставительства.

Погиб охранник консульства, а нападавшего ликвидировали подоспевшие правоохранители. Сообщается, что никто из российских дипломатов не пострадал.

Целый квартал рядом с местом трагедии оцеплен — это связано в том числе с большим потоком туристов из разных стран. Сотни мусульман прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы совершить паломничество к священным местам.