Квартал оцеплен: охранник консульства США погиб при стрельбе в Джидде

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Охранник консульства США погиб при стрельбе в Джидде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florent Gooden; 5-tv.ru

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Нападавшего ликвидировали подоспевшие правоохранители.

В эти минуты у российского Генконсульства в Саудовской Аравии действуют повышенные меры безопасности. Ночью в городе Джидда произошла стрельба — неизвестный открыл огонь у стен американского диппредставительства.

Погиб охранник консульства, а нападавшего ликвидировали подоспевшие правоохранители. Сообщается, что никто из российских дипломатов не пострадал.

Целый квартал рядом с местом трагедии оцеплен — это связано в том числе с большим потоком туристов из разных стран. Сотни мусульман прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы совершить паломничество к священным местам.

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