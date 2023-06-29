Грузовой состав сошел с рельсов в столичном Бирюлево
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На земле оказались шесть вагонов.
Фото: 5-tv.ru
В Москве, в районе Бирюлево, сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице, сообщает источник 5-tv.ru.
Уточняется, что на земле оказались шесть вагонов, поврежден участок железнодорожного полотна. На данный момент причины случившегося устанавливаются, на месте работают ремонтные бригады.
Движение поездов приостановлено, в том числе для пассажирских.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Камарчага — Балай.
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