Путин отметил вклад каждого гражданина в укрепление и развитие страны

Новое время — это не отдаленное будущее, а настоящее, в котором сегодня значим вклад каждого гражданина в укрепление и развитие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Он отметил, что ответственное гражданское общество — сила России. В связи с чем важно задавать высокие стандартны социальной поддержки, подчеркнул Путин.

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны», — сказал глава государства.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять суверенитет во всех областях.