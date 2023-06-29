«Не дразните русского медведя»: Певцов рассказал, чем закончится русофобия на Западе

Парламентарий отметил, что западная сторона — необразованная.

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил уверенность, что русофобия на Западе закончится стремительной русификацией во всех областях. Парламентарий в связи с этим процитировал немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, передает издание aif.ru.

«Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно. Не дразните русского медведя», — процитировал политик слова исторической фигуры.

Он отметил, что западная сторона необразованна. Отсутствие исторической памяти не позволяет им обратиться к прошлому, которое ясно дает понять, чем обычно заканчиваются походы из Европы в Россию.

Дразнить русский народ, по мнению Певцова, не стоит. Депутат считает, что чем дольше длится специальная военная операция (СВО), тем сильнее становится РФ.

По такому же принципу «работает» русофобия: западные власти приказывают жечь русские книги, а люди, наоборот, начинают еще больше ими интересоваться.

Артист подчеркивает, что действие рождает стократное противодействие. Через некоторое время «прибалтийские болонки, тявкающие на поводке у Америки, будут спешно русифицироваться».

Зарубежные власти очнутся и начнут восстанавливать памятники, возлагать венки, извиняться. А главное — захотят изучать русский язык и знакомиться с нашей культурой все ближе.

«Даже не сомневаюсь в этом», — заключил народный артист России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться.