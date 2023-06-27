Дмитрий Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться: «Не будет им покоя»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России артисты должны покаяться

Дмитрий Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться: «Не будет им покоя»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер не осуждает сбежавших граждан, но считает, что заслужить прощения они могут только одним способом.

Актер Дмитрий Певцов призвал уехавших из России артистов покаяться в своем поступке. На пресс-конференции, организованной в преддверии 60-летнего юбилея, он высказал свое мнение о коллегах.

«Важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри. Не будет им покоя и не будет им радости, если не будет их искреннего покаяния», — заявил Певцов.

При этом он не держит зла на коллег, но считает, что прощение будет возможно лишь в случае искреннее покаяния.

Многие российские звезды, которые остались в стране и продолжили поддерживать Родину, неоднократно высказывали свое мнение по поводу сбежавших коллег. Недовольство высказали Никита Михалков, Александр Калягин, Илья Резник, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Егор Беров и Даниил Спиваковский.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Минкультуры объяснили отсутствие ограничений для сбежавших из-за СВО артистов.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

14:01
Обращение Путина к представителям силовых структур: полное видео
13:55
Дмитрий Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться: «Не будет им покоя»
13:55
Росгвардии могут передать танки после ситуации с ЧВК «Вагнер»
13:46
В Польше заявили, что Украина начала вымирать: «Ни один украинец не признается»
13:36
Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
13:32
Путин попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
«Большая проблема во всем мире»: как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео