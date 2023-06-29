На Украине село Московское переименовали в Киевское

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Парламент страны принял постановление о переименовании семи населенных пунктов.

На Украине село Московское переименовали в Киевское

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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На Украине село Московское было переименовано в Киевское. Такое решение приняла Верховная рада, сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*

Речь идет о селе, расположенном в Сумской области Шосткинского района. По словам Гончаренко, населенный пункт стал не единственным, который будет подлежать переименованию. Поселок Ленинка получил новое название Приветное, а Первомайское — Гадаи. Переименованы были также населенные пункты Лапатовка, Лопухов и Новогородовка.

После произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота в стране был принят закон о декоммунизации, предполагающий снос памятников и переименование объектов, связанных с историей СССР и России. «Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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