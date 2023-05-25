Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева

Политик стал первым, кто был удостоен этого звания.

Генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посмертно лишен звания почетного гражданина Киева. Украинское издание сообщило, что такое решение было принято во время голосования депутатов Киевского совета 25 мая.

«Киевсовет лишил генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева», — написано в материале.

Примечательно, что Брежнев был первым человеком, удостоенным почетного звания, которое отмечает вклад награжденного в жизнь города.

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году. Киевский режим демонтировал памятники, которые отсылают к советской истории, а также изменял географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крымском парламенте предложили рассмотреть вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской ССР, которые было принято в 1954 году.