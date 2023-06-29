«Хочется бежать и прыгать»: Костомаров поделился мотивирующим видео из больницы

Спортсмен, лишившись части конечностей, не отчаивается и продолжает интенсивные тренировки, стремясь вернуться к привычному образу жизни.

Роман Костомаров поделился новым видео с тренировок. На кадрах видно, что ноги спортсмена сейчас протезированы.

Под внимательным наблюдением и контролем врачей Костомаров делает упражнения: сначала идет широким шагом, закидывая ноги высоко перед собой. Упорству спортсмена можно только позавидовать — он держится уверенно и твердо на «новых ногах».

Затем следует тренировка на лестнице. Костомаров самостоятельно поднимается вверх, пока врачи идут за ним сзади для подстраховки. На кадрах видно, как тяжело даются тренировки — майка спортсмена насквозь мокрая от пота. Несмотря на сложности, в конце записи Костомаров искренне улыбается в камеру.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать», — написал фигурист в своем личном блоге.

На новом видео видны также руки Костомарова. Ранее сообщали, что из-за некроза ему ампутировали кисть одной руки и пальцы второй. На руках спортсмена протезов пока нет. Для начала ему нужно привыкнуть к протезам на ногах, а это процесс не быстрый, даже для такого целеустремленного и сильного человека.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Сначала ему ампутировали стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. Несмотря на пережитые трудности и совершенно новую реальность, спортсмен не теряет позитива и стремится к восстановлению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спортивный врач оценил шансы Костомарова снова встать на коньки.

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