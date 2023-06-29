По-настоящему пикантная ситуация произошла полгода назад в Екатеринбурге.

Певица Настя Крайнова столкнулась с по-настоящему ужасающей ситуацией для всех женщин — прямо во время выступления у нее порвались и начали сползать вниз колготки. Об этом неприятном случае она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold в театре «Градский Холл».

Артистка сообщила, что полгода назад она выступала на сцене Ледового дворца в Екатеринбурге перед огромной толпой людей — на концерт пришло шесть-семь тысяч человек, когда у нее медленно, но верно поползли вниз колготки.

Сзади стоял огромный экран и поклонники следили за каждым шагом исполнительницы. Крайнова со смехом рассказала, что целых полчаса пыталась поправить несчастные колготки в разных позах, но все попытки были безуспешными, к сожалению, им суждено было «превратиться» в чулки.

«Там было где-то шесть или семь тысяч людей, ну достаточно много, и мне было невероятно стыдно, потому что я обнаружила, что я ничего не могу сделать, я могу только уйти со сцены и снять колготки, а я не могу снять колготки, потому что я выступаю, я пою вживую», — со смесью смеха и ужаса вспомнила Крайнова.

Певица отметила, что курьезности ситуации придало то, что у нее было очень высокое платье. Она пыталась сделать все, чтобы никто не заметил ее проблемы, и, возможно, ей это удалось.

«Никто не заметил, но тем не менее, я-то знала и думала «о Боже, Крайнова, ну что за колхоз», — со смехом вспоминала артистка.

Ранее, 5-tv.ru рассказал о том, в каком сексуальном и дерзком образе Настя Крайнова появилась на премии «Золотой Хит».