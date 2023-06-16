Бузова в образе императрицы, Крайнова — Клеопатры: вызов на премии «Золотой хит»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 149 0

В театре «Градский Холл» состоялась национальная премия «Золотой хит» телеканала Music Box Gold

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Звезды поразили общественность своими нарядами.

15 июня в театре «Градский Холл» состоялась национальная премия «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Торжественное мероприятие посетил весь свет отечественного шоу-бизнеса: Юрий Антонов, Лариса Долина, Николай Басков, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Ольга Серябкина, Настя Крайнова, певец Ivan, Катя Гусева, Зара, а также молодые исполнители: Vlad Zotov, Sandra Top, Злата Маликова, Миша Матвеев и другие.

«Холдинг Music Box уникален, потому что он единственный, который поддерживает молодых артистов и дает им путевку в жизнь, и я был в числе молодых артистов. Первые гостевые эфиры дал именно холдинг Music Box, первые ротации моих клипов проходили именно на этом канале. И соответственно сегодня будет очень много молодых артистов, и это не может не радовать», — эксклюзивно отметил певец Илья Гуров в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Сейчас такое время, когда новые звезды растут, а Music Box именно тот телеканал, который помогает их взращивать, и дальше они идут своим путем, но о телеканале не забывают», — считает ведущая шоу «Ok Upgrade» Олеся Константинова.

Настя Крайнова, представшая на дорожке в откровенном образе Клеопатры, отметила, что в России не так много музыкальных каналов с качественным контентом, поэтому для артистов уже большая честь, когда их песни ротируются.

«Это классный канал, где ты можешь увидеть классные клипы, ну и конечно, клипы Насти Крайновой», — смеется певица.

Ольга Бузова пришла на премию в корсетном платье с пышной бордовой юбкой. Мелкие кудри артистки были собраны в высокую прическу, макияж сделан с акцентом на глаза, а родинка возле рта была специально выделена коричневым карандашом. Образ певицы собран в стиле барокко, который был особенно популярен в средние века в Европе.

«Мама всегда мне говорила: «Олечка, ты должна была родиться в те времена. <…> Потому что ты такая ранимая, такая нежная, ты до сих пор веришь в рыцаря, который за тобой прискачет на белом коне», — поделилась Бузова.

Диджей Катя Гусева, появившаяся на мероприятии в строгом черном костюме и большой черной розой на шее, отметила, что уникальность премии «Золотой хит» состоит в ее честности. А телеведущая Маша Малиновская убеждена, что подобные награды должны забирать таланты, и от церемонии она ждет лишь справедливости.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошла премия ММТВ.

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