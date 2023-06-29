В Москве женщина могла убить своего годовалого ребенка

На месте происшествия уже работают криминалисты и следователи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia
Женщина могла убить своего годовалого ребенка в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Уточняется, что на теле младенца «ясельного возраста» обнаружены следы от ножевых ранений. По некоторым данным, ребенка без признаков жизни обнаружил вернувшийся после работы мужчина. В квартире в момент случившегося находилась только женщина.
«Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия», — добавляется в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты на юге Москвы.
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