В Москве женщина могла убить своего годовалого ребенка

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 369 0

На месте происшествия уже работают криминалисты и следователи.

В Москве женщина могла убить своего годовалого ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина могла убить своего годовалого ребенка в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уточняется, что на теле младенца «ясельного возраста» обнаружены следы от ножевых ранений. По некоторым данным, ребенка без признаков жизни обнаружил вернувшийся после работы мужчина. В квартире в момент случившегося находилась только женщина.

«Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия», — добавляется в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с высоты на юге Москвы.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

19:26
«Жизненная емкость легких падает»: почему Джо Байден спит под ИВЛ
19:21
МИД РФ осудил сожжение Корана в Швеции: «Потакание религиозным радикалам»
19:09
«Идти на шаг впереди»: главное из выступления Путина на форуме АСИ
19:00
«Самое подходящее место»: IVAN сделал предложение жене на кухне
18:53
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
18:47
ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Вице-президент головного мозга: почему Джо Байден живет в прошлом
ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2