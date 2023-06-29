В Финляндии обнаружили новый вид комаров, который распространяет вирус Западного Нила

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Это самая северная точка появления этих насекомых.

В Финляндии обнаружили новый вид комаров, который распространяет вирус Западного Нила

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Новости

В Финляндии, в районе города Пори, зафиксировали появление комаров вида Culex Modetus. Известно, что именно эти кровососущие насекомые являются переносчиками опасного заболевания: вируса лихорадки Западного Нила. О пугающей находке сообщила радиокомпания Yle со ссылкой на данные Университа Хельсинки.

«Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе», — говорится в сообщении.

Симптомами этого вируса лихорадки Западного Нила обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы. Эксперты уверены, что появление нового вида насекомых не вызовет очаговых вспышек заболевания.

Этот же вид комаров за последнее время был обнаружен в Ленинградской области России и в районе Сконе в Швеции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые за 20 лет случаи заболевания малярией выявили в США.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
87.03
1.41 95.11
1.25
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

20:50
В Финляндии обнаружили новый вид комаров, который распространяет вирус Западного Нила
20:40
Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения в необычной обстановке
20:35
Патриарх Кирилл встретился с представителем Ватикана Маттео Дзуппи
20:22
Туго завязали морским узлом: в какой сцене фильма «Афоня» использовали манку не по назначению
20:09
В Ростове-на-Дону изъяли оружие и военную технику ЧВК «Вагнер»
20:00
«Ну что за колхоз?» — Настя Крайнова о самом постыдном случае в карьере

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Вице-президент головного мозга: почему Джо Байден живет в прошлом
«Самое подходящее место»: IVAN сделал предложение жене на кухне
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео