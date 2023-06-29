В Финляндии обнаружили новый вид комаров, который распространяет вирус Западного Нила

В Финляндии, в районе города Пори, зафиксировали появление комаров вида Culex Modetus. Известно, что именно эти кровососущие насекомые являются переносчиками опасного заболевания: вируса лихорадки Западного Нила. О пугающей находке сообщила радиокомпания Yle со ссылкой на данные Университа Хельсинки.

«Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе», — говорится в сообщении.

Симптомами этого вируса лихорадки Западного Нила обычно могут быть головные и мышечные боли. Иногда он вызывает неврологические симптомы. Эксперты уверены, что появление нового вида насекомых не вызовет очаговых вспышек заболевания.

Этот же вид комаров за последнее время был обнаружен в Ленинградской области России и в районе Сконе в Швеции.

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