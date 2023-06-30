Как подготовиться к появлению в доме питомца

Животные благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Ведь всем известно, что хвостатые — самые верные друзья. Но что нужно знать и приобрести перед появлением нового члена семьи?

Питомца проще воспитать с детства, чем переучить уже взрослое животное. Поэтому неопытным хозяевам рекомендуется брать щенков и котят. Их можно найти не только у заводчиков, но и в приюте. Любимца можно забрать и на специальных благотворительных выставках, фестивалях.

Специалисты рекомендуют заранее проверить, нет ли у вас или у проживающих с вами родственников аллергии на животных. Адаптация к новым условиям займет у питомца какое-то время.

Сотрудники приюта и заводчики могут подсказать, как правильно вести себя с любимцем. Также следует заранее обезопасить жилье: поставить сетки на окна и убрать с пола провода.

Что нужно приобрести?

Запас корма;

Миски для воды и еды;

Лежанку;

Игрушки;

Адресник с номером телефона;

Впитывающие пеленки, если животное не приучено к лотку или выгулу.

Для собак пригодятся:

Поводок и намордник;

Шлейка и ошейник.

Для котов:

Переноска;

Лоток и наполнитель;

Удобная когтеточка.

Сотрудники и волонтеры приюта после устройства животного часто отслеживают его дальнейшую жизнь. Питомец должен проживать в комфортных и безопасных условиях