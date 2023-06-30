Спасатели нашли туристов, потерявшихся при спуске с Софийских озер в Карачаево-Черкесии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Поисковые работы осложнялись темным временем суток и ливнем.

Фото, видео: Telegram / mchskchr; 5-tv.ru

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Минувшим поздним вечером группа из 21 туриста из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района в Карачаево-Черкессии. Всего за несколько часов, благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, все люди были найдены.

При этом, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, поисковые работы осложнялись темным временем суток и ливнем. Сначала специалисты обнаружили 12 человек. Чуть позднее нашли и остальных. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости быть предельно внимательными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях ведомства. Найденная группа туристов последнюю рекомендацию не соблюла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей из тургруппы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области.

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Спасатели нашли туристов, потерявшихся при спуске с Софийских озер в Карачаево-Черкесии
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