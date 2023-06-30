Умерла звезда мексиканских сериалов Талина Фернандес

Умерла известная мексиканская актриса и телеведущая, звезда мыльных опер Талина Фернандес. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на ее сына Коко Леви.

Артистка ушла из жизни 28 июня. Ей было 78 лет. Известно, что она боролась со страшной болезнью — лейкемией. Несколько дней назад звезда экранов попала в больницу с осложнениями. По словам наследника, последние минуты жизни она хоть и провела в стенах медучреждения, но в окружении родных.

Зрителю Фернандес известна по роли Мирабель из «мыльной оперы», классической теленовеллы 80-х «Девчонка». Также она снималась в сериалах «Близнецы», «Должен был быть ты».

Фернандес родилась в 1944 году в Мехико. Родила троих детей. Как отмечает издание, одна из его дочерей умерла в апреле 2005 года в возрасте 39 лет из-за сердечного приступа во время поездки с семьей в парк развлечений. У женщины случился сердечный приступ после того, как несколько мужчин пытались напасть на нее с мужем.

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