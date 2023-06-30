«Семья готовилась к худшему»: родственники Мадонны думали, что могут потерять ее

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

Семья Мадонны готовилась к худшему после госпитализации певицы с бактериальной инфекцией

«Семья готовилась к худшему»: родственники Мадонны думали, что могут потерять ее

Фото: www.globallookpress.com / Cinetext / Distler

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Певица попала в реанимацию из-за бактериальной инфекции. Но мир узнал об этом лишь спустя несколько дней. Почему семья знаменитости держала это в секрете?

В минувшую субботу Мадонна попала в реанимацию из-за бактериальной инфекции. Она находилась в отделении интенсивной терапии. Американскую звезду уже выписали из больницы и доставили домой в Нью-Йорк, но врачи следить за ее состоянием продолжат. Однако о том, что певицу госпитализировали, стало известно не сразу, а лишь спустя несколько дней. Как сообщает Daily Mail, близкие исполнительницы держали это в секрете по одной причине — готовились к худшему.

«Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете с субботы. Все считали, что мы можем потерять ее, и это было реальностью ситуации», — рассказала изданию родственница Мадонны на анонимных условиях.

Из-за состояния здоровья певицы, ее тур был перенесен на более поздний срок. Когда он состоится — неизвестно. Менеджер Мадонны утверждает, что знаменитость пошла на поправку и чувствует себя уже вполне ничего.

Но что могло так подкосить здоровье мировой любимицы? Как писал 5-tv.ru, по мнению пластического хирурга Тиграна Алексаняна, всему виной, вероятно, послужили «наркотики и моральный ужас, который она творит и пропагандирует».

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