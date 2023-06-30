Асмус устроила бойфренду безумный день рождения: «Рыдал потом несколько часов»

На подготовку праздника ушло несколько месяцев. В нем были поездки в карете и на сноуборде, перфоманс с массовкой в 150 человек и самые неожиданные встречи.

Актриса Кристина Асмус сделала незабываемым 29-й день рождения своего избранника Романа Евдокимова. В эфире шоу Антона Шастуна звезда рассказала, что это было масштабное событие, к которому она готовилась несколько месяцев, наняла более 200 человек массовки. Сумму не озвучила, но отметила — потратила много. В финале торжества именинник, по словам подруги, рыдал несколько часов.

Идея пришла к Асмус в прошлом году. Она решила отправить любимого в путешествие по важным этапам его жизни длиной в семь часов. Именинник катался в карете, запряженной белыми лошадьми, возвращался в юные годы, где его ждал мотоцикл с люлькой, а в ней — его детский плед. Актриса привезла эту реликвию из другого города.

«Он едет в свою школу, там массовка организовала целый перформанс, как было на его выпускном. Потом он ехал в Щепкинское училище на сноуборде под свою любимую музыку. Было заряжено 150 человек. И закончилось это все на съемочной площадке, настоящей. Он всю жизнь мечтал сыграть Сирано де Бержерака. И сыграл в этот день!» — делилась Асмус.

Артистка уверена, что ее бойфренд не подозревал о сюрпризе. Она попросила его выйти из дома, а потом началось действо. В конце представления, оно завершилось на съемочной площадке. К Евдокимову вышел мальчик, очень похожий на него, взял за руку и повел на второй этаж. Там сказал имениннику, что сейчас произойдет встреча с человеком, который его очень любит, верит в него.

«И подводит вроде как ко мне. А на самом деле Рома открывает дверь, а там, прикинь, после семи часов эмоций, возврата в прошлое, встреч с людьми, с которыми он не виделся десять лет… Словом, заходит он в комнату, а там стул и зеркало. Он вышел и рыдал потом несколько часов», — рассказала актриса.

По словам Кристины Асмус, праздник получился фантастический. В общей сложности, она наняла 200 человек, нашла старых друзей, даже тех, кто давно живет за границей. Артистка познакомилась с родственниками, учителями и одноклассниками любимого и осталась очень довольна собой и своим невероятным сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru и психолог Наталья Искра разбирались, почему Кристина Асмус, как и многие женщины, выбрала себе парня, который выглядит точь-в-точь как ее родной отец.

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