Погромы не остановить: Франция оказалась на грани военного положения
МВД Франции задержало более 650 человек на фоне протестов
Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru
Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы.
Массовые беспорядки во Франции вышли из-под контроля и перекинулись на соседнюю Бельгию. Уличные протесты начались в районах Брюсселя, где в основном проживают выходцы из Северной Африки и Турции.
Мигранты поджигают машины и громят магазины, забрасывают камнями полицию, которая пытается утихомирить толпу. Десятки человек арестованы.
Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы. В самой Франции беспорядки не прекращаются уже третий день.
По данным МВД, задержано более 650 человек. Мигранты продолжают устраивать поджоги, а из-за протестов в Лионе запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах.
Ограничительные меры постепенно распространяются и на другие города. Власти в шаге от того, чтобы ввести в стране военное положение. Почему погромы до сих пор не удалось остановить, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.
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