Погромы не остановить: Франция оказалась на грани военного положения

Эфирная новость 48 0

МВД Франции задержало более 650 человек на фоне протестов

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы.

Массовые беспорядки во Франции вышли из-под контроля и перекинулись на соседнюю Бельгию. Уличные протесты начались в районах Брюсселя, где в основном проживают выходцы из Северной Африки и Турции.

Мигранты поджигают машины и громят магазины, забрасывают камнями полицию, которая пытается утихомирить толпу. Десятки человек арестованы.

Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы. В самой Франции беспорядки не прекращаются уже третий день.

По данным МВД, задержано более 650 человек. Мигранты продолжают устраивать поджоги, а из-за протестов в Лионе запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах.

Ограничительные меры постепенно распространяются и на другие города. Власти в шаге от того, чтобы ввести в стране военное положение. Почему погромы до сих пор не удалось остановить, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

15:26
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
15:22
Чесотка и вирусы: тина окутала берега многих водоемов в России
15:11
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
15:02
Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»
14:57
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины
14:48
От года до двух: на Украине убивают детей и продают их на органы

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
В СССР секса не было? Как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео