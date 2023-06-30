Чесотка и вирусы: тина окутала берега многих водоемов в России

Где же искать летнюю прохладу без вреда для здоровья?

Вероятно, только огонь смог бы справиться с теми зловонными кучами тины, которые окутали берега российских водоемов. Слизь, грязь и прочие гниющие водоросли этим летом атаковали не только озера, но и черноморское побережье.

Только в одной капле грязной воды — вирус гепатита А, чесотка и кое-что похуже. Где же искать летнюю прохладу без вреда для здоровья, выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.