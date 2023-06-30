«Ну что за малышка»: Анна Семенович опубликовала откровенное фото

От недавних пластических манипуляций на теле артистки не осталось и следа.

Певица Анна Семенович находится на отпуске в Турции и активно делится с подписчиками своими впечатлениями. В социальных сетях она в том числе размещает откровенные фото и видео без фильтров.

На одном из последних снимков поклонники тут же заметили, что от недавней липосакции на теле знаменитости не осталось и следа. Эксклюзивные кадры фигуры артистки опубликовало издание dni.ru.

Семенович всегда очень открыта в общении с фанатами, она не стесняется показывать настоящую себя. Звезда не скрывает, что считает себя весьма аппетитной пышкой, ведь за это ее и любят поклонники.

Однако несколько месяцев назад она все же решилась на смену внешности и сделала липосакцию. Только результат продержался совсем недолго: вскоре знаменитость вновь вернулась к прежней форме.

Сейчас экс-солистка «Блестящих» отдыхает на море и много ест. Судя по всему, ей тяжело удержаться от шведского стола и разнообразия блюд.

От недавних пластических манипуляций на теле артистки не осталось и следа. Семенович признается, что сорвалась, объевшись различной выпечки.

«Тут очень вкусная еда, вчера я сорвалась и наелась сладкого, но сегодня у меня разгрузочный день, идем в рыбный ресторан», — говорит певица.

Она также поделилась новой откровенной фотографией того, как загорает на солнце. На кадре видно, что звезда вновь вернулась к прежним формам.

«Ну что за малышка такая», — подписала публикацию знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Семенович стремится к одиночеству.