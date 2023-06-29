Стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS

В Минобороны Украины заявили, что вопрос находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

Власти США вскоре могут принять решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные местных и европейских чиновников. Кроме того, некий высокопоставленный представитель Минобороны Украины заявил, что вопрос о поставках вооружения уже находится на стадии финального согласования.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — цитирует его автор материала.

Мощные ракеты в качестве военной помощи киевский режим уже запрашивал у Штатов, однако получал до этого отказ. Конкретно эту систему Белый дом не хотел передавать, оправдываясь риском эскалации. Также Вашингтон отмечал, что у Пентагона не так много ракет ATACMS, в ведомстве велись споры относительно их востребованности для ВСУ на поле боя.

Неоднозначно ситуацию с ракетами комментировали и в офисе президента США Джо Байдена. Сам глава государства называл вопрос о поставках на Украину актуальным, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказывалась противоположно. Подчеркивала, что позиция планов вооружать Киев ракетами нет, и позиция Вашингтона в этом ключе остается неизменной.

США с партнерами по НАТО с первого дня спецоперации по защите Донбасса выступили на стороне киевского режима и начали поставлять военную помощь в больших объемах. Более года назад РФ направила странам блока соответствующую ноту, отметив, что подобные решения не ведут к миру и лишь затягивают конфликт. Любые грузы с вооружениями в зоне военных действий Москва считает своими законными целями.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-разведчик ВС США объяснил, почему оружие Запада не поможет Украине победить.