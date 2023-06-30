«Оголтелая позиция»: в Кремле отреагировали на задержание российского хоккеиста в Польше

Власти пока не обладают точной информацией о случившемся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше. Он заверил, что власти позже получат подробные данные о случившемся.

«Посольству работать очень тяжело с оголтелой позицией польских властей», — отметил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше был арестован российский хоккеист, игравший в первой лиге, по обвинению в шпионаже в пользу России. Спортсмен якобы выполнял задания в пользу иностранной разведки с 2021 года.