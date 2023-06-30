Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»

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Рита Миронова
Рита Миронова 48 0

Крис Эванс объявил о временном уходе из социальных сетей

Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»

Фото: www.globallookpress.com / Twentieth Century Fox

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Актер обратился к подписчикам с публичным обращением, надеясь на их понимание.

Крис Эванс, известный миру по роли Капитана Америки, решил на время уйти из социальных сетей.

«Сделаю небольшой перерыв. Всех очень люблю», — написал артист.

На этот поступок его вдохновил актер Тэрон Эджертон, который ранее объявил об аналогичном решении. Звезда фильма «Kingsman» отказался от соцсетей из-за боязни стать зависимым от них.

Знаменитость стало напрягать, сколько времени в день он тратил на просмотр новостной ленты вместо того, чтобы общаться с близкими и заниматься полезными вещами.

«Сейчас я чувствую, что из-за зависимости от соцсетей я отдалился от самого себя», — поделился Эджертон в личном блоге.

Эту публикацию Эванс и добавил в свой профиль, когда решил сообщить о перерыве. Он отметил, что не смог бы сказать об этом лучше, чем его коллега.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной за 2022 год по версии People.

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