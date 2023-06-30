Финалистам конкурса им. Чайковского вручили приглашения на Фестиваль молодежи в Сочи

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Талант участников высоко оценила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Финалистам XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского вручили сертификаты на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в первую неделю марта 2024 года в Сочи.

«Я хочу сказать, что, конечно же, вот мы сегодня вручаем сертификаты и ждем всех совсем скоро в Сочи на молодежном фестивале. Мы хотим продолжить встречаться вместе и надеемся, что это будет совсем скоро, в марте», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она поблагодарила членов жюри и особенно отметила участников, для которых «имя Чайковского важнее, чем сложности в пути на конкурс».

«Всем нашим молодым участникам, для которых имя Петра Ильича Чайковского важнее, чем все сложности, с которыми им предстояло столкнуться, перед тем как отказаться в Москве и в Санкт-Петербурге», — поблагодарила Любимова

Международный конкурс имени П. И. Чайковского — крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. В 2023 году он стартовал 19 июня и завершится 1 июля. Всего в состязании на XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского приняли участие 236 молодых музыкантов из 23 стран мира: России, Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании и многих других.

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