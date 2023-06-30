Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году

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Аделина Ким
Аделина Ким 13 0

Депутат Буцкая: размер маткапитала может приблизиться к миллиону рублей в 2026 году

Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Ни одна программа поддержки не позволяет так быстро решать финансовые проблемы семей.

Ближе к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону рублей. Об этом изданию URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Парламентарий считает, что в 2025-м за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей. Однако точные цифры зависят от фактической инфляции — именно поэтому помощь семьям увеличивается быстрыми темпами.

«Хочу напомнить, что было несколько лет, когда материнский капитал вообще не индексировался. Потом было принято решение его индексировать, а с прошлого года — по фактической инфляции», — сказала Буцкая.

Депутат не исключает, что в скором времени эта государственная программа будет меняться. Сейчас важно понять, как распределять все эти денежные средства в дальнейшем.

«Эксперты на различных площадках поднимают вопросы о стимулировании рождаемости с помощью данного инструмента. Нам важно, чтобы рождалось много детей. При этом статистически маловероятно, что женщина родит второго или третьего, если первый ребенок у нее появился в 35-40 лет», — подчеркнула она.

Сейчас данная программа официально действует до 2026 года. Но в будущем она может быть продлена из-за того, что хорошо себя показала.

У нее отмечается высокий коэффициент востребованности, поскольку ни один проект больше не позволяет так быстро решать финансовые вопросы семей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делится материнский капитал при разводе.

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