В России могут увеличить максимальный размер ипотеки для семей с тремя детьми

В России могут увеличить максимальный размер ипотеки для семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Такое поручение дал президент Владимир Путин после встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Так, мера может распространиться на семьи, планирующие купить жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Объем кредита предлагается увеличить до девяти миллионов рублей при покупке недвижимости площадью более 60 квадратных метров. Если же семья хочет приобрести квартиру или дом площадью более 80 квадратных метров, то кредит может составить до 12 миллионов рублей.

Также документом предлагается дать возможность заемщику брать кредитные каникулы в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, законодательство нуждается в новых проектах, которые не позволят банкам прятать реальные кредитные ставки.