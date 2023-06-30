Яблочко от яблоньки? Врач-психиатр объяснил, почему сын Ефремова выпал из окна

Дедушка страдал алкоголизмом, отец насмерть сбил человека в состоянии опьянения, а теперь сам Николай выпал из окна при странных обстоятельствах. Есть ли этим закономерностям объяснение?

То, что происходит с семьей Ефремовых, — обычная закономерность, связанная с пристрастием к спиртному. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Это закономерность. Его отец в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, дедушка страдал алкоголизмом. Николай — это уже третье поколение этой талантливой семьи, к сожалению страдающее алкоголизмом», — заявил Шуров.

По его словам, у Николая, помимо генетической предрасположенности, присутствуют также последствия воспитания. С самого детства он рос в окружении пьяных людей, а теперь все эти факторы совпали и привели к такому несчастному исходу.

«Будем надеяться, что этот несчастный случай поспособствует тому, что человек возьмет себя в руки и пройдет лечение», — подчеркнул психиатр.

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Сам Николай Ефремов при госпитализации был в сознании и заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В больнице ему прооперировали бедро и таз, после чего у актера начались острые сердечная и респираторная недостаточности. Помимо перелома костей таза и бедра, у Николая сломан локоть, а также большая кровопотеря из-за поврежденной артерии. Также в результате падения артист театра получил большую внутрибрюшную гематому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице.