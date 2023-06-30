Яблочко от яблоньки? Врач-психиатр объяснил, почему сын Ефремова выпал из окна

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 623 0

Врач-психиатр Шуров объяснил череду трагедий в семье Ефремовых пристрастием к алкоголю

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дедушка страдал алкоголизмом, отец насмерть сбил человека в состоянии опьянения, а теперь сам Николай выпал из окна при странных обстоятельствах. Есть ли этим закономерностям объяснение?

То, что происходит с семьей Ефремовых, — обычная закономерность, связанная с пристрастием к спиртному. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Это закономерность. Его отец в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, дедушка страдал алкоголизмом. Николай — это уже третье поколение этой талантливой семьи, к сожалению страдающее алкоголизмом», — заявил Шуров.

По его словам, у Николая, помимо генетической предрасположенности, присутствуют также последствия воспитания. С самого детства он рос в окружении пьяных людей, а теперь все эти факторы совпали и привели к такому несчастному исходу.

«Будем надеяться, что этот несчастный случай поспособствует тому, что человек возьмет себя в руки и пройдет лечение», — подчеркнул психиатр.

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Сам Николай Ефремов при госпитализации был в сознании и заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В больнице ему прооперировали бедро и таз, после чего у актера начались острые сердечная и респираторная недостаточности. Помимо перелома костей таза и бедра, у Николая сломан локоть, а также большая кровопотеря из-за поврежденной артерии. Также в результате падения артист театра получил большую внутрибрюшную гематому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у сына Ефремова начались серьезные осложнения в больнице.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

18:33
«Могут вызывать летальный исход»: почему Мадонна не смогла вылечиться до конца
18:32
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец задержан
18:25
В Кузбассе прошел концерт патриотического фестиваля «Песни за Родину»
18:21
Дойдет до миллиона? Каким будет размер маткапитала в 2026 году
18:19
МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева
18:12
Умерла экс-концертмейстер Большого театра, заслуженная артистка РФ Наталья Разсудова

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео