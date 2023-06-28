Умерла актриса из эротической мелодрамы «Эммануэль» Изабель Лакамп

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Рита Миронова
Рита Миронова 572 0

Француженка скончалась в возрасте 68 лет.

Умерла актриса из эротической мелодрамы «Эммануэль» Изабель Лакамп

Фото: Кадр из к/ф «Сад пыток», реж. Кристиан Жион, 1976 г.

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Французская актриса и писатель Изабель Лакамп скончалась в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в издательстве Murielle Szac, с которым знаменитость сотрудничала последние годы своей жизни. Причиной смерти стала онкология, с которой Лакамп боролась долгие годы.

Актриса стала известна после нашумевшего эротического фильма «Эммануэль», а также ряда других провокационных проектов. Среди них картины «Сад пыток», «Адский поезд», «Мраморное сердце». Помимо съемок, Лакамп озвучивала персонажа Джози Паккард из сериала «Твин Пикс» во Франции.

Изабель Лакамп родилась во Франции и там же провела последние дни своей жизни. Именно в родной стране она получила образование, изучала корейский и китайские языки, а также дебютировала как певица в 1980-х.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из культовой «Санта-Барбары» Николас Костер.

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