«Зачем такое выкладывать?» — Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе
Регина Тодоренко выложила фото кормления сына грудью на работе
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Излишняя открытость звезды вновь вызвала отвращение у публики.
Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз вызвала гнев аудитории. Ранее подписчиков не устроил ее метод воспитания детей, затем — «мужеподобная» фигура, а теперь звезда возмутила интернет-пользователей чрезмерной откровенностью.
В личном блоге знаменитость опубликовала фото, на котором кормит грудью сына. Все бы ничего, но в этот момент она находилась на работе, а стоящая рядом визажистка наносила ей макияж.
«Зачем вообще такое выкладывать? Достаточно интимный момент», — высказались шокированные подписчики.
Тодоренко оголила грудь, чтобы покормить своего годовалого сына.
Однако знаменитость давно перестала реагировать на подобного рода ситуации. Более того, кадры кормления грудью она показывает в соцсетях не впервые.
Телеведущая выносила и родила двоих сыновей. Мальчик Михаил родился у Тодоренко и ее мужа Влада Топалова в 2018-м, а летом прошлого года появился на свет их второй наследник — Мирослав.
Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки.
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