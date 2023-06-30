«Зачем такое выкладывать?» — Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Регина Тодоренко выложила фото кормления сына грудью на работе

«Зачем такое выкладывать?» — Тодоренко покормила сына грудью прямо на работе

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Излишняя открытость звезды вновь вызвала отвращение у публики.

Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз вызвала гнев аудитории. Ранее подписчиков не устроил ее метод воспитания детей, затем — «мужеподобная» фигура, а теперь звезда возмутила интернет-пользователей чрезмерной откровенностью.

В личном блоге знаменитость опубликовала фото, на котором кормит грудью сына. Все бы ничего, но в этот момент она находилась на работе, а стоящая рядом визажистка наносила ей макияж.

«Зачем вообще такое выкладывать? Достаточно интимный момент», — высказались шокированные подписчики.

Тодоренко оголила грудь, чтобы покормить своего годовалого сына.Тодоренко оголила грудь, чтобы покормить своего годовалого сына. Фото: Telegram / todorenkoregina / Регина Путешественница

Однако знаменитость давно перестала реагировать на подобного рода ситуации. Более того, кадры кормления грудью она показывает в соцсетях не впервые.

Телеведущая выносила и родила двоих сыновей. Мальчик Михаил родился у Тодоренко и ее мужа Влада Топалова в 2018-м, а летом прошлого года появился на свет их второй наследник — Мирослав.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки.

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