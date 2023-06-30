Двигатель самолета задымился перед вылетом из аэропорта Пулково

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 558 0

Воздушное судно готовилось к взлету в Дубай.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Двигатель самолета авиакомпании Emirates задымился на территории аэропорта Пулково. По предварительным данным 5-tv.ru, инцидент произошел при подготовке воздушного судна к взлету.

Самолет должен был вылететь в Дубай. Его отбуксировали на место стоянки. Пассажиры были эвакуированы, угрозы их жизни и здоровью нет.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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