Опубликованы кадры искрящейся хвостовой части самолета в аэропорту Пулково

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 16 0

Инцидент произошел минувшим поздним вечером. Что стало причиной?

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры момента задымления на готовящемся к взлету самолету в аэропорту Пулково. На видео видно, как искрится хвостовая часть Boeing авиакомпании Emirates.

Инцидент произошел минувшим поздним вечером. На борту воздушного судна находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них — делегация из Вьетнама, которая открывала памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.

Все были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Паники тоже.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в Пулково после задымления самолета.

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В задымившемся в аэропорту Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама

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