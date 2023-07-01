Опубликованы кадры искрящейся хвостовой части самолета в аэропорту Пулково
Инцидент произошел минувшим поздним вечером. Что стало причиной?
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры момента задымления на готовящемся к взлету самолету в аэропорту Пулково. На видео видно, как искрится хвостовая часть Boeing авиакомпании Emirates.
Инцидент произошел минувшим поздним вечером. На борту воздушного судна находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них — делегация из Вьетнама, которая открывала памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.
Все были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Паники тоже.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обстановки в Пулково после задымления самолета.
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